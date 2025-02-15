Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Denizli'de 2 aydır boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Zehra E., birkaç gündür kendisini öfkelendiren eşi Halil M.'nin eski çalıştığı iş yerinde olduğunu öğrenerek adrese gitti.

Eşler arasında tartıştıkları sırada öfkesine yenik düşen Zehra E., aracıyla boşanmak üzere olduğu eşi Halil M.'ye ait ve park halindeki diğer araçlara defalarca çarptı.

ÖNÜNE GELEN ARACA ÇARPTI

Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tekrar tekrar Halil M.'nin aracının bulunduğu iş yerine gelen Zehra E., araçlara çarparak uzaklaştı.

Bir ara araçtan inen Zehra E., ile Halil M., arasında sözlü tartışma da yaşandı.

CAMI KIRIP EŞİNİ DURDURMAK İSTEDİ

Tekrar aracına binen Zehra E., yine Halil M., ve park halindeki araçlara çarparken eşi Halil M., ise aracın camını kırarak Zehra E.'yi durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

18 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan Zehra E.'ye 18 bin TL ceza yazılırken, aracı ise trafikten men edildi.

Zehra E., hakkında mala zarar vermek, kasten yaralama ve hakaret suçundan da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

POLİS GELİNCE SAKİNLEŞTİLER

Olayın görgü şahitlerinden Fettah Yılmaz şunları anlattı: