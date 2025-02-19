Denizli’de büyükbaş hayvanlar için ilkbahar dönemi şap aşılama çalışması başladı

İHA

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele programı kapsamında, İlkbahar dönemi Şap Aşılaması kampanyası başlatıldı.

Aşılaması yapılacak şap hastalığı genellikle çift tırnaklı hayvanları etkileyen bir enfeksiyondur.

Özellikle sığır, koyun, keçi ve yaban domuzu gibi hayvanlarda görülür.

Hastalık son derece bulaşıcıdır ve hayvanlar arasında hızla yayılır.

Hayvanların ağız bölgelerinde ve tırnaklarında yaraların oluşmasına neden olur.

254 BİN 310 HAYVANA AŞI YAPILACAK

İl genelinde 254 bin 310 baş sığıra şap aşılaması yapılacağını belirtildi.

Şap hastalığının önemi ve aşılama kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, şöyle konuştu:

Şap hastalığı, hayvanlarda ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan salgın bir hastalıktır. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında, ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanlarda yılda iki dönem halinde uygulanan şap aşılama kampanyasıyla tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedeflenmektedir. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir.



Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmez, buzağı desteklemesinden de faydalandırılamaz.



Aşılama programımızda 2 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıkla, yılda iki kez aşılanması planlanmaktadır. Şap aşısı gebeliğin her döneminde güvenle kullanılmakta, aşılı hayvanlardan doğan buzağılar, annelerinden aldıkları bağışıklık ile hastalıktan korunmaktadır dolayısıyla yaşanacak verim kaybının önüne geçmek gerekse de desteklemelerden faydalanmak için yetiştiricilerimizin diğer aşıları olduğu gibi şap aşısını da zamanında yaptırmaları oldukça önemlidir.

AŞILAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde şap hastalığına karşı uygulanacak olan ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının, 13 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

İNSANA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı, nadiren de olsa insanları etkileyebilir.

İnsanlarda görülen vakalar genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu meydana gelir.

Bu temas, enfekte hayvanların sütü, eti ya da onlarla fiziksel temas yoluyla gerçekleşebilir.