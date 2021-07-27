Denizli’de camiye saldırı

Pencereden girdikleri cami halılarını yağlı boya ile boyayıp, eşyalara zarar veren kişi ya da kişiler, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Keskin Camii, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

HALILARI BOYAYIP EŞYALARA ZARAR VERDİLER

İkindi ile akşam namazı arasında cami ana kapısının kilitli olmasına rağmen pencereden içeri giren kişi veya kişiler, yağlı boya ile cami halılarını boyadı. İçerideki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi.

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ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Camiye saldırıyı akşam namazı için gelen cemaat gördü, polise ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izleri alındı. Caminin güvenlik kameralarının çalışmadığı belirlendi. Polis, sorumluları yakalamak için çalışma başlattı.

"BURASI HEPİMİZİN EVİ"

Saldırıyı kınayan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı, "Dün ikindi namazı ile akşam namazı arasında camimize kimliği belirsiz, bizim tahminimizce akli dengesi yerinde olmayan ve ya madde bağımlısı bir kişi yada kişiler gelmiş. Halıları yeni almıştık, halıların üzerine boya dökmüşler. Boya tadilatımız vardı. Daha sonra amfi cihazına zarar vermişler, klimalara boya dökmüşler. Avizenin üzerine boya atıp, vantilatörleri kırmışlar. Etrafa dökülen boyaları kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık. Burası hepimizin evi, olayı anlayamadık, anlam veremedik, durum o kadar vahim. Bir şey diyemiyorum bu konuda. Daha önce böyle bir durum başımıza gelmedi. Caminin kapısı da kilitliydi, pencereden girmişler." dedi.