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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Baskında aranan isimlerden biri, evin içine özel olarak yaptırılan gizli bölmede bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ÖZEL OLARAK TASARLANAN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Örgütün hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların bulunduğu evde özel olarak tasarlanmış olan elbise dolabına oluşturdukları gizli bölmede 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Denizli'de dolabın içinden FETÖ'cü çıktı VİDEO

YAPILAN OPERASYONDA BİRÇOK ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN BULUNDU

Operasyon neticesinde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, örgütün şahıslara verdiği altın ve para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.