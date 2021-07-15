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    Denizli'de ekmeğe zam

    Denizli'de 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruş zam yapılarak 1 lira 75 kuruşa yükseltildi.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 13:49
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    Denizli'de ekmeğe zam

    Denizli'de ekmek fiyatına zam yapıldı.

    Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, güncel zamla beraber 200 gram ekmek fiyatının 1 lira 75 kuruş olduğunu açıkladı.

    25 KURUŞLUK ZAM

    Ekmek zammı talebinin karara bağlandığını söyleyen Karadaban, "Cumartesi gününden itibaren ekmeğe zamlı fiyatlar uygulanmaya başlanacak. Un ve unlu mamullerdeki maliyetlerin de de artışlar oldu. Fiyatlara düzenleme getirilmesi için zam kararı bağlandı. Denizli'de 1 lira 50 kuruştan satışa sunulan 200 gram ekmek 0.25 kuruş zam ile 1 lira 75 kuruştan satılacak" dedi.

    Denizli de ekmeğe zam #1

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