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İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Emral, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, beton elektrik direğine çarparak durabildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Emral içeride sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Emral’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Emral’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.