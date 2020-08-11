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- Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
Denizli’de bir evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu.
- İHA
- 11.08.2020 - 21:54
Denizli'nin Babadağ ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile üyeleri büyük panik yaşadı.
Aile üyelerinin ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı- İZLE
YILAN, EKİPLER TARAFINDAN YAKALANIP DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladıkları yılanı bir keseye koydu.
Yakalanan yılan boş arazide doğal yaşam alanına bırakıldı.