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    Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı

    Denizli’de bir evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 21:54
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    Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı

    Denizli'nin Babadağ ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile üyeleri büyük panik yaşadı.

    Aile üyelerinin ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

    Denizli'de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı- İZLE

    YILAN, EKİPLER TARAFINDAN YAKALANIP DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

    Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladıkları yılanı bir keseye koydu.

    Yakalanan yılan boş arazide doğal yaşam alanına bırakıldı.

    Denizli de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı #1

    Denizli de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı #2

    Denizli de evin bahçesindeki yılan panik yaşattı #3

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