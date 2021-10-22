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    Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

    Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 17:31
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    Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    16 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

    15'İ TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgularının ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama #1

    Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama #2

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