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    Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

    Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:26
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    Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi.

    Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3’ü ihraç öğretmen olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Ayrıca örgüte ait hücre evinde saklandıkları tespit edilen haklarında 7 yıl 15 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama bulunan 2 şahıs yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı #1

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