Denizli'de gençler yasağı delip kavga etmek için buluştu

Biri kız 4 genç arasında arasında yaşanan bıçaklı kavga, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.K. (17) ve H.K. (16) isimli kardeşler C.İ. (17) ile sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan gençler, buna rağmen randevulaşarak 460 Sokak üzerinde buluştu. Ardından gençlerin yanına P.R. (17) isimli genç kız da geldi.

ÖNCE ÖPTÜ, SONRA BIÇAKLADI

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, M.K., C.İ. isimli genç ile tokalaşıp, öpüşten sonra bir anda cebinden çıkardığı bıçakla şahsı bacağından bıçakladı.

İlk başta ne olduğunu anlayamayan C.İ. ise birkaç saniye sonra cebinden aldığı bıçakla M.K.’ye saldırdı. Bu sırada H.K. ise ağabeyinin bıçaklandığını görünce C.İ.’ye tekme ve tokatla saldırdı.

Yaklaşık 20 saniye sonra tarafları, çevreden geçen vatandaşlar ayırdı.

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AYRILMALARINA RAĞMEN KAVGAYA DEVAM ETTİLER

Olay yerinden uzaklaşan M.K. ve H.K. kardeşler tekrar olay yerine gelerek C.İ. ile kavga etmeye devam etti. Bu esnada C.İ., M.K.’ye tekrar bıçakla saldırıp yüzünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan M.K. ve C.İ.’yi ambulans ile hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise H.K.’yi gözaltına aldı. Yaşananlar esnasında ortadan kaybolan ve daha sonra geri gelen P.R. isimli genç kız ise C.İ. ile birlikte hastaneye gitti.

OLAY YERİNE GELEN ANNEDEN SİTEM DOLU SÖZLER

Yaşananları duyup olay yerine gelen M.K. ve H.K. isimli kardeşlerin annesi Şaziye K. ise, polislerden bilgi aldıktan sonra "Sen bizi yaktın, belimizi büktün" diye oğlu M.K.’nin arkasından sitem etti.

Hastaneye kaldırılan iki gencin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme çalışması yapıldı.

Olay sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.