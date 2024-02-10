Denizli'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 13 kişi yakalandı Ülkeye yasa dışı yollardan giren 43 kaçak göçmen yakalanırken, ekipler çalışmaları sonucunda göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 13 organizatör tespit edilerek 5'i tutuklandı.

İHA

Ekiplerin düzensiz göçe yönelik operasyonları devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan son operasyon Denizli'de gerçekleşti.

43 kaçak göçmen tespit edildi

Jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesinde bulunan bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu şahsın yasadışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi.

Ekipler kaçak göçmenlerin yurda giriş ve kente girişini sağlayan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Göçmen kaçakçıları yakalandı

JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Denizli ve Muğla’da eşzamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 13 organizatör yakalandı.

5 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2’si yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)