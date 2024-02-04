Haberler



Gündem



Denizli'de horoz dövüşü operasyonu: 95 kişiye 610 bin 375 TL ceza

Denizli'de horoz dövüşü operasyonu: 95 kişiye 610 bin 375 TL ceza Jandarma ekiplerinin horoz dövüştürüldüğü gerekçesiyle düzenlediği operasyonda hayvan sahibi 13 kişiye 93 bin 800 TL, kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610 bin 375 TL para cezası kesilirken dernek başkanı olduğu öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.