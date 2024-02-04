Denizli'de horoz dövüşü operasyonu: 95 kişiye 610 bin 375 TL ceza

Hayvansever derneği adı altınada horoz dövüştürmenin bedeli ağır oldu.
Jandarma ekipleri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğüne yönelik ihbar aldı.
Ekipler harekete geçti
İhbar üzerine Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçerek gece saatlerinde derneğe operasyon düzenledi.
Horoz dövüştürüldüğü tespit edildi
Binaya giren ekipler, arenaya dönüştürülen alanda horozların dövüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de para yatırarak bahiste bulunduğunu tespit etti.
Dernek Başkanı Mehmet A. ile yardımcısı Ali D. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Hayvan sahiplerine 93 bin 800 TL, kumar oynayanlara 610 bin 375 TL ceza
Jandarma ekipleri tarafından hayvan sahibi 13 kişiye Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranıştan toplam 93 bin 800 TL para cezası kesildi.
Kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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