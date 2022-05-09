Denizli'de judocular nikah masasına judo kıyafetiyle oturdu

Milli judocular dünyaevine gösteri maçıyla girdi. Denizli protokolünün de katıldığı düğünde unutulmaz anlar yaşandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde antrenörlük yapan milli judocular Talha Enes Arıoğlu ve Ümran Şahbal, dünyaevine girdi.

Çiftin nikahı uzun süre akılda kalacak sahnelere yol açtı.

Gelin damadı yere serdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahta çift, gelinlik ve damatlığının üzerine judo kıyafeti giydi. Piste serilen mindere çıkan çift, kısa süreli gösteri maçı yaptı. Maçı, gelin Şahbal kazandı.

"Farklı bir güzellik oldu"

Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada, "Allah’ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar. Gençlerimizin spor yapmasını yönlendirme noktasında bu gösteri gayet güzel bir örnek olmuştur. Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar ve yakışmışlar. Gelinlik ve damatlık farklı bir güzellik olmuş." ifadelerini kullandı.

"Judoyu tanıtmak için yaptık"

Dünyaevine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu, gösteri maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Eşim Ümran Hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani buradaki yaptığımız gösteriye alışkınız. Değerli misafirlerimizin mesleğimizi olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır." diye konuştu.

"Çok güzel oldu"

İHA'nın haberine göre, yaptıkları maçın sonunda damadı yere seren gelin Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu." şeklinde konuştu.