Denizli'de kaçak sigara! 7 şüpheli yakalandı Kaçakçılık yapan toplamda 7 şüpheli, farklı zamanlarda yapılan operasyon sonucu çok sayıda kaçak sigara malzemesiyle yakalandı.

Yurt genelinde başlatılan kaçakçılık operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanırken güvenlikte elden bırakılmıyor.

Ülke genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Yeni bir operasyon yapıldı

Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için faaliyetler sürdürülüyor.

Son 1 hafta içinde ekipler, 3 farklı noktaya operasyon düzenledi.

Tütün ve alkol kaçakçısı 3, eşya kaçakçısı 1 ve akaryakıt kaçakçısı 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Kaçak sigara malzemesi yakalandı

Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 bin 560 adet sarma sigara, 2 bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 200 adet makaron, 2 kilogram kıyılmış tütün, 325 adet elektronik sigara, 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

7 şüpheli yakalandı

Yakalanan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.