Denizli'de kaybolan kız çocuğunun ön otopsi raporu ortaya çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, aynı isimdeki anneannesiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti.

Kapının önüne oyun oynamak için çıkan Nazlı Şeşen'i göremeyen yakınları civarda aramaya başladı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki evlere ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi.

Minik Nazlı'nın son görüntülerinde demir yolu üzerinde yürüdüğü, demir yolunun geçtiği köprünün üzerine geldikten sonra ise kayıplara karıştığı görüldü.

DERE YATAĞINDA ARAMA YAPILDI

Jandarma ekipleri minik Nazlı'nın bulunması amacıyla AFAD, itfaiye ve arama kurtarma STK'larından destek talebinde bulundu.

Minik Nazlı'nın son görüldüğü demir yolu köprüsünün altından geçen Aksu Deresi'ne düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, dere yatağında da arama çalışması başlattı.

"KIZIMI GETİRENE NE İSTERSE VERECEĞİM"

Minik Nazlı'nın annesi Gülizar Karabiber'in feryadı ise yürekleri dağladı.

Evinin önünde yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan anne, şu ifadeleri kullandı:

Kızımı getirene ne isterlerse vereceğim. Çocuğumu bana getirsinler. O daha çok küçük. Görenler, duyanlar varsa elinizi ayağınızı öpeyim çocuğumu bana geri getirin. O bir kız çocuğu daha çok küçük, kızımı bana geri getirin.