Denizli'de kaybolan kız çocuğunun ön otopsi raporu ortaya çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, aynı isimdeki anneannesiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti.
Kapının önüne oyun oynamak için çıkan Nazlı Şeşen'i göremeyen yakınları civarda aramaya başladı.
GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ
Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki evlere ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi.
Minik Nazlı'nın son görüntülerinde demir yolu üzerinde yürüdüğü, demir yolunun geçtiği köprünün üzerine geldikten sonra ise kayıplara karıştığı görüldü.
DERE YATAĞINDA ARAMA YAPILDI
Jandarma ekipleri minik Nazlı'nın bulunması amacıyla AFAD, itfaiye ve arama kurtarma STK'larından destek talebinde bulundu.
Minik Nazlı'nın son görüldüğü demir yolu köprüsünün altından geçen Aksu Deresi'ne düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, dere yatağında da arama çalışması başlattı.
"KIZIMI GETİRENE NE İSTERSE VERECEĞİM"
Minik Nazlı'nın annesi Gülizar Karabiber'in feryadı ise yürekleri dağladı.
Evinin önünde yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan anne, şu ifadeleri kullandı:
Kızımı getirene ne isterlerse vereceğim. Çocuğumu bana getirsinler. O daha çok küçük. Görenler, duyanlar varsa elinizi ayağınızı öpeyim çocuğumu bana geri getirin. O bir kız çocuğu daha çok küçük, kızımı bana geri getirin.
"KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Nazlı'yı yanında misafirliğe götüren aynı adı taşıdığı anneannesi Nazlı Akça, şöyle konuştu:
Bizler misafirlikte otuyorduk Nazlı'da yanımda oturuyordu. Dışarıya oynamak için çıktı. Gelmeyince oğlumu gönderdim bakmaya. Oğlum geri geldi, ‘Anne dışarıda Nazlı yok' dedi. Ben de eve geldiğini düşünüp eve bakmaya geldim.
Aşağıya dereye indiğini bilmiyordum. Çocuğumuz bulamadık. Herkes aşağıya dereye bakmaya gitti. Orada Nazlı'nın terliğini buldular. Sadece onu biliyoruz.
Nazlı'dan başka bir haber alamıyoruz, bilmiyoruz. Benim canımdı o, kızımın bulunmasını istiyorum. Kimler gördü duyduysa güzel kızımı getirsin bize.
ARAMALARIN 28. SAATİNDE BULUNDU
Jandarmanın balık adamları tarafından derede yürütülen arama çalışmaları, 28. saatinde sonuç verdi.
Minik Nazlı, köprüden düştüğü Aksu Deresi'nde akıntıya kapılmış ve 5 kilometre uzaklıkta ağaç dallarına takılmış halde bulundu.
CANSIZ BEDENİ DEREDEN ÇIKARILDI
Minik Nazlı'ya dair umutlu bekleyişini sürdüren ailesi, acılı haberle adeta yıkıldı.
Bölgedeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cansız bedeni dereden çıkarıldı.
Minik kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun ön otopsi raporunda, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu tespit edildi.
Kız çocuğunun cenazesi, bugün teslim alınıp öğle namazını müteakip Kocabaş Mahallesi’ne defnedilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış