Denizli'de kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Denizli'de kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Denizli’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kanlı bitti. Silah doğrulttuğu oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklanan baba ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; baba ile oğlu arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat’a doğrulttu.

BABA OĞLUNA SİLAH ÇEKTİ, OĞUL BABASINI BIÇAKLADI

O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı.

Baba Mehmet Emin Çakat’ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi.

Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

BABA AĞIR YARALANDI

Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat’ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı VİDEO