- Haberler
- Gündem Haberleri
- Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
Denizli’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yiyen şahıs, gözaltına alındı.
- İHA
- 12.12.2020 - 19:31
- Güncelleme : 12.12.2020 - 19:39
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Lise Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, 2 şahsı durdurarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinde sorguların yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına uymamalarının sebebini sordu.
KISITLAMAYI DELDİ POLİSE TAKILDI, HIRSIZLIKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Herhangi bir gerekçe gösteremeyen 2 şahsa ceza işlemi uygulanacağı sırada Hasan S.’nin (27) 2 farklı hırsızlık olayından arandığı ortaya çıktı.
Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulanırken Hasan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı- İZLE