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    Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı

    Denizli’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yiyen şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 19:31
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 19:39
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    Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Lise Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, 2 şahsı durdurarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinde sorguların yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına uymamalarının sebebini sordu.

    KISITLAMAYI DELDİ POLİSE TAKILDI, HIRSIZLIKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Herhangi bir gerekçe gösteremeyen 2 şahsa ceza işlemi uygulanacağı sırada Hasan S.’nin (27) 2 farklı hırsızlık olayından arandığı ortaya çıktı.

    Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulanırken Hasan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı- İZLE

    Denizli de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı #1

    Denizli de kısıtlamayı ihlal eden şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı #2

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