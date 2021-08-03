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    Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 15:50
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    Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi.

    Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.

    BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

    Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

    Denizli de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı #1

    Denizli de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı #2

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