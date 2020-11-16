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Denizli'de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

Denizli'de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

Denizli'de, kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi.