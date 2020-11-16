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    Denizli'de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

    Denizli'de, kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 18:27
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    Denizli'de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı

    Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kumar oynandığı belirlenen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

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    İş yerlerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er TL'den toplam 24 bin 750 TL para cezası verildi.

    Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları da belirlenen ayrıca 19 bin 800 TL para cezası kesildi.

    Denizli de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı #1

    Denizli de kumar oynayıp, sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye ceza yağdı #2

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