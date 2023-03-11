Denizli'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu: 6 otomobil hasar gördü Pamukkale ilçesinde, şiddetli rüzgardan uçan binanın çatısı, park halindeki 6 otomobilde hasara neden oldu. Çatının uçma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Emek Caddesi'nde rüzgarın şiddetini artırmasıyla 7 katlı Pehlivan Köşkü Apartmanı'nın çatısı uçtu.

Yola inen parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü, 6 otomobilde hasar oluştu.

Yaralananın olmadığı olayda, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Parçalar ekipler tarafından toplandı

Rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çatıda kalan ve uçma tehlikesi olan parçalar, itfaiyeciler tarafından alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola düşen parçaları topladı.

"Kimsenin geçmemesi büyük bir şans"

Cadde esnafından Bülent Deda, "Otomobili park ettikten sonra çatının uçtuğunu gördük. Çatı uçarken caddeden kimsenin geçmemesi büyük bir şans" dedi.

Öte yandan çatının caddeye savrulup otomobillerin üzerine uçtuğu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu da yer aldı.