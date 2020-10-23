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    Denizli'de meyve suyu paketlerinden 930 gram uyuşturucu madde çıktı

    Denizli otogarında durdurulan iki yabancı uyruklu şahsın valizinde meyve suyu kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 17:19
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    Denizli'de meyve suyu paketlerinden 930 gram uyuşturucu madde çıktı

    Denizli’ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda 2 yabancı uyruklu şahsın Denizli otogarına geleceği öğrenildi.

    MEYVE SUYU PAKETİNDEN ŞÜPHELENDİLER

    Otogarda şahısları tespit eden Narkotik ekipleri 2 yabancı uyruklu şahsı durdurarak arama yaptı. Şahısların valizlerinde yapılan aramalarda ise görenleri hayrete düşürdü. Valizin içinde bulunan meyve suyu paketlerini inceleyen ekipler, şüphelenerek paketleri açtı.

    930 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

    Meyve suyu çıkması beklenen paketlerin içinden 930 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza evine gönderildi.


    Denizli de meyve suyu paketlerinden 930 gram uyuşturucu madde çıktı #1

    Denizli de meyve suyu paketlerinden 930 gram uyuşturucu madde çıktı #2

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