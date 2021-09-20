Bahçelievler Mahallesi'nde Funda Ö., nişanlısının sabıkalı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Nişanlısı, kendisiyle gelmesini zorlayınca Funda Ö'nün abisi, şahsı 7 yerinden bıçakladı.

Denizli'nin Bahçelievler Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Funda Ö. (34), nişanlı olduğu Ömer Tekiner’in (47) sabıka kaydı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Bu durumu öğrenen Tekiner, Funda Ö.’nün evine gelerek, ikna etmek istedi. Evlenmeyi kabul etmeyen Funda Ö.’yü kendisiyle gelmesi için çabalayan Tekiner, nişanlısının erkek kardeşi Hidayet Ö. ile karşılaştı.

KIZIN ABİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hidayet Ö., yanında bulunan ekmek bıçağıyla Tekiner’i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Tekiner’i gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KERE BIÇAK DARBESİ ALDI

Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Bacağında 7 adet bıçak darbesi alan Tekiner’in fazla kan kaybettiği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tekiner, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Funda Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de nişanlısının abisi tarafından 7 kere bıçaklandı VİDEO





