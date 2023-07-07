Denizli'de orman yangınlarına karşı komandolar devrede: Nöbet tutuyorlar Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Honaz Dağı Milli Parkı'nda nöbet tutup, olası yangınlara karşı devriye atıyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da kontrol edip, kimlik kontrolü yapıyor.

DHA

Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 571 rakımlı Honaz'daki Honaz Dağı Milli Parkı'nda, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü kamp kurdu.

Tam teçhizatlı 50 komando, milli park girişinde nöbet tutup, orman içinde olası yangınlara karşı devriye görevi yapıyor.

Devriye atılıyor

Havadan drone denetimi yapan ekipler, orman içlerinde de motosiklet ve araçlarla devriye atıyor.

Ekipler ayrıca bölgeden geçen araçları kontrol edip, kimlik sorgusu yapıyor.

"Bu denetimlerden son derece memnunuz"

Milli parka su doldurmak için gelen bölge sakini Zühtü Bahlat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu bölgenin halkı olarak, komandoları milli parkta görmekten dolayı son derece mutluyuz. Yaz geldi, yangın riskleri arttı. Bu nedenle komandolarımız da milli parkta devriye atıyor. Milli parkın girişlerinde araçları ve sürücüleri kontrol ediyorlar. Bu denetimlerden son derece memnunuz.

Ormanlar için tedbir

Denizli Valiliği de olası orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

31 Ekim'e kadar ormanlarda ateş yakılmasının saat 20.00'den sonra yasaklandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: