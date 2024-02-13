Denizli'nin Güney ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Alaaddin İshak Gümüş, daha önce Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmişti.
Gümüş, kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz vermişti.
Önce BBP'den adaylığı açıklandı
Ancak dün Alaaddin İshak Gümüş'ün, İyi Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklandı.
Gümüş, daha sonra sahnede Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı.
Dün ise Akşener ismini duyurdu
Alaaddin İshak Gümüş'ün BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru ise yapılmadı.
Gümüş'ün, bu kez İyi Parti'nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi 'Paylaşılamayan aday' yorumlarına sebep oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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