Denizli'de paylaşılamayan aday: Hem İyi Parti hem de BBP ismini açıkladı Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener tarafından İyi Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.

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İHA

Denizli'nin Güney ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Alaaddin İshak Gümüş, daha önce Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmişti.

Gümüş, kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz vermişti.

Önce BBP'den adaylığı açıklandı

Ancak dün Alaaddin İshak Gümüş'ün, İyi Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklandı.

Gümüş, daha sonra sahnede Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı.

Dün ise Akşener ismini duyurdu

Alaaddin İshak Gümüş'ün BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru ise yapılmadı.

Gümüş'ün, bu kez İyi Parti'nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi 'Paylaşılamayan aday' yorumlarına sebep oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)