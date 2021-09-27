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- Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı
Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası ve terörist övücü paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 2 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.
- AA
- 27.09.2021 - 17:39
- Güncelleme : 27.09.2021 - 17:42
Ekipler, teröristlere ve terörist sevicileri affetmiyor.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU
Sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Şahısların kullandığı dijital malzemelere de el konuldu. Şüpheliler, ekipler tarafından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.