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Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı

Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası ve terörist övücü paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 2 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.