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İHA

Denizli'nin Buldan ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çiftçilik mesleğini sürdüren Buldanlı Cemal Özen ile Rus asıllı Anna Sergeyv Ruskovva, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

RUSYA'DA NİKAH KIYILDI

Anna ve Cemal, Rusya'nın Krasnodar şehrinde gerçekleşen törenle kıyılan nikahın ardından, Buldan'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne, gelinin Rusya'dan gelen çok sayıda yakını ile çiftin sevenleri ve dostları katıldı.

RUS GELİNİN DANSI ALKIŞ TOPLADI

Düğün boyunca, geleneksel Türk halk danslarının yanı sıra gelin Anna'nın sergilediği Harmandalı ve Sepetçioğlu oyunları büyük ilgi topladı.

Özellikle Anna'nın performansı, salondaki konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.