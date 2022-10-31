Denizli'de şehit mezarı başında duygulandıran not

Hakkari’de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mezarı başına bırakılan notu görenler gözyaşını tutamadı.

Türk vatanı uğruna 16 Haziran 1997 görev yaptığı Hakkari'nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezarı başındaki not, görenleri duygulandırdı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, memleti Denizli'ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defnedilmişti.

Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in adı, daha sonra Denizli’nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.

Mezarı başında duygulandıran sözler

Şehit oğulları Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı.

"Sizin hakkınız ödenmez"

Kadir Kepenek, oğlunun mezar taşına bir kağıt parçasına kendi el yazısıyla yazı yazarak not bıraktı.

Notta bulunan açıklamada şu sözler yer alıyordu: "Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun."

"Günün en anlamlı kutlaması olmuş"



İHA'nın haberine göre, Asri Mezarlığa gelen vatandaşların çoğu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı.

Birçok vatandaş, "Günün en anlamlı kutlaması olmuş." yorumlarında bulundu.