Petrol
92.74
-1.10%
Euro
18.5217
-0.08%
Dolar
18.6164
0.19%
Altın
982.91
0.02%
Borsa
3908
0.75%
Bitcoin
382.859
-1.76%
BTXN Coin
10.50
-1.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Denizli'de şehit mezarı başında duygulandıran not

    Hakkari’de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mezarı başına bırakılan notu görenler gözyaşını tutamadı.
    • 31.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de şehit mezarı başında duygulandıran not

    Türk vatanı uğruna 16 Haziran 1997 görev yaptığı Hakkari'nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezarı başındaki not, görenleri duygulandırdı.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, memleti Denizli'ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defnedilmişti.

    Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in adı, daha sonra Denizli’nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.

    Mezarı başında duygulandıran sözler

    Şehit oğulları Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı.

    Denizli de şehit mezarı başında duygulandıran not #1

    "Sizin hakkınız ödenmez"

    Kadir Kepenek, oğlunun mezar taşına bir kağıt parçasına kendi el yazısıyla yazı yazarak not bıraktı.

    Notta bulunan açıklamada şu sözler yer alıyordu: "Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun."

    "Günün en anlamlı kutlaması olmuş"

    İHA'nın haberine göre, Asri Mezarlığa gelen vatandaşların çoğu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı.

    Birçok vatandaş, "Günün en anlamlı kutlaması olmuş." yorumlarında bulundu.

    Denizli de şehit mezarı başında duygulandıran not #2

    Denizli de şehit mezarı başında duygulandıran not #3


    Togg hakkında merak edilenler
    Gündem

    Togg hakkında merak edilenler

    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti
    Motor sporları

    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir