Denizli'de sevgilisiyle kavga eden uzman çavuş 5 aracı ateşe verdi Kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra alkol alan asker, önce kız arkadaşının motosikletini daha sonra mahallede bulunan diğer araçları kundakladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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DHA

Denizli'de dün akşam hareketli anlar yaşandı.

Pamukkale ilçesinde farklı mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi.

Yangın kontrol altına alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangını çalışmaları sonucunda söndürdü.

Yanıcı madde ile yakıldığı tespit edildi

Çıkan yangında araçlarda maddi hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İ.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İ.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kız arkadaşıyla kavga edip araçları yaktı

Emniyetteki ifadesinde İ.G.’nin, kız arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle alkol aldıktan sonra ilk olarak kız arkadaşına ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)