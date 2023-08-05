Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle kara yollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcakta hararet yapıp yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.

DHA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Son yaz ayına girildiği bu günlerde sıcaklıklar daha da arttı.

Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi.

Kara yolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücüleri zorladı.

Araçlar yolda kaldı

Kimi sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp yolda kaldı.

Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.

"Sıcaktan asfalt eridi"

Sürücülerden Ahmet Aydoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: