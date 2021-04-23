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    Denizli'de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı

    Elindeki serum ve kolundaki damar yoluyla kaçan hasta, çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı. Polis ve sağlıkçılara kaçışını haklı göstermeye çalışan adam, “Nefes alamadım, darlandım" dedi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:37
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    Denizli'de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm, KOAH ve mide kanseri şikayetleri üzerine Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Hastanede rahat edemeyen Gözüm, nefes alamadığın söyleyerek doktorlardan izin istedi.

    İZNİ ALAMAYINCA HASTANEDEN KAÇTI

    Tedavisi devam ettiği için hastaneden ayrılması uygun görülmeyen Gözüm, çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Gizlice yattığı servisten çıkan Gözüm, güvenlik görevlilerini de geçerek hastanenin arka tarafından çıkış yaptı.

    Denizli'de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı VİDEO

    ELİNDE SERUMLA YAKALANDI

    Kolundaki damar yoluna halen akmakta olan serum poşetiyle birlikte kentin en işlek noktası Bayramyeri Meydanı’nda dolaşmakta olan Ahmet Gözüm, yaya devriye görevini yerine getiren çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkatinden kaçamadı. Gözüm’ü durdurup bir banka oturtan bekçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Denizli de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı #1

    "NEFES ALAMADIM, DARLANDIM"

    Bekçilere hastaneden kaçışıyla ilgili içten itiraflarda bulunan Gözüm, “Hastaneden kaçtım. Bende KOAH ve mide kanseri hastalığı var sayın ağabeyim. Hastanede nefes alamadım, darlandım. İzin istedim. Doktorlar ve güvenlikçiler bırakmak istemedi. Mecburen arka taraftan kaçtım. Kolumdaki serumla birlikte kaçtım.” dedi.

    Denizli de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı #2

    "ÇEKTİĞİM ACILARI BİLİYOR MUSUNUZ"

    Bekçiler tarafından çağrılan ambulansta sağlık ekibine teslim edilen Gözüm, hastaneden kaçışının kendince haklı savunmalarına devam etti. Tedavisi bitmeden hastaneden ayrılmasının sağlığı için yanlış olduğu aktarılmaya çalışılan Gözüm, “Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım.” diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

    HASTANEYE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

    Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülenGözüm, ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen Gözüm, ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.

    Denizli de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı #3

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