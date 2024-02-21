Denizli'de tehlikeli yolculuk: Arabanın üstüne çıkıp alkolle ellerini yıkaladılar Hareket halindeki aracın üzerine çıkarak ellerini alkolle yıkayan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. 4 şüpheliye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Denizli'de trafik magandaları panik dolu anlara neden oldu.

Olay, Denizli-Antalya kara yolu Honaz Tüneli'nde meydana geldi.

Ellerini alkolle yıkadılar

Hareket halindeki otomobilin üzerine çıkan 2 kişi, ellerini alkol ile yıkadı.

Trafik kurallarını hiçe sayan şahıslar, tünelde durdurdukları aracın arkasında aynı hareketlerini sürdürdü.

Tepki topladı

Hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Gözaltına alındılar

Harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından kimliği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

7 bin 260 TL ceza

4 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)