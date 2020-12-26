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    Denizli'de trafik magandası, kısıtlama bitince soluğu drift yapmakta aldı

    Denizli’de kısıtlamanın bittiği anda kendini dışarıya atan trafik magandası sabahın ilk saatlerinde boş yolda dakikalarca drift yaptı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 15:04
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    Denizli'de trafik magandası, kısıtlama bitince soluğu drift yapmakta aldı

    Denizli'de Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, kısıtlamanın bittiği ilk dakikaları fırsat bilerek kendini dışarıya attı.

    KISITLAMA BİTTİ, DRİFT BAŞLADI

    Cadde üzerinde geniş yolu boş bulan trafik magandası, drift yapmaya başladı. Duyarsız sürücü, dakikalarca trafiği tehlikeye attı.

    Drift yapan sürücünün otomobilinden çıkan ses ise çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına neden oldu. İşe gitmelerine az süre kala uyanan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    O ANLAR KAMERADA

    Trafik magandasının o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Polis ekiplerinin gelmesine az süre kala, trafik magandası kayıplara karıştı.

    Denizli de trafik magandası, kısıtlama bitince soluğu drift yapmakta aldı #1

    Denizli de trafik magandası, kısıtlama bitince soluğu drift yapmakta aldı #2

    Denizli de trafik magandası, kısıtlama bitince soluğu drift yapmakta aldı #3

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