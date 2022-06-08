Denizli'deki ilk hac kafilesi yola çıktı

Pandemi nedeniyle bir süredir ibadet hasreti çeken vatandaşlar, sevinç gözyaşlarıyla Türkiye'den ayrılıyor.

Pandemi sadece yaşam koşullarını değil ibadet koşullarını da olumsuz bir şekilde etkiledi.

İki yıldır kutsal topraklara gidemeyen vatandaşlar, vaka sayılarının azalmasıyla hac ibadeti için hazırlıklara başladı.

Dün İstanbul'daki ilk kafile uğurlanırken bugün de Denizli'den 178 kişilik bir kafile yola çıktı.

Tören düzenlendi

Kafile için Hilal Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Tükmen, Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet, şube müdürleri, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.





"Rabbim yar ve yardımcımız olsun"



Kafile başkanı Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, "Bu kutsal yolculuğa çıkacak hacı adaylarımızı tebrik ediyorum. Bu kafileyi mübarek yolculuğa çıkarmak için kafile başkanı olarak gitmeyi nasip eden Yüce Rabbimize hamt ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

"Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekir"



Çardak Havaalanı'ndan uçakla Medine’ye gidecekhacı adaylarına hac ibadetiyle ilgili kısa bilgi veren İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Türkmen ise "Kıymetli hacıadaylarımızın çıktıkları bu kutlu yolculuğu Allah mübarek eylesin. Sizler ilk olarak Medine’de Âlemlere Rahmet olarak gönderilen O kutlu elçiye misafir olacaksınız. Ravza’ya vardığımızda ise Hz. Peygamber ile selamlaşacak ve size emanet edilen selamları Efendimize arz edeceksiniz. Daha sonra ayette ifade edildiği gibi ’Ümmül Kura’ ’Şehirlerin Anası’ olarak bilinen ve insanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’ye, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’ye inşallah kavuşacaksınız. Sizlerden şu hususa özellikle dikkat etmenizi istirham ediyorum. Zorluklar karşısında sabrederek, kalp kırmadan ibadet yapma hassasiyetinizi her daim diri tutmanızı talep ediyorum. Rabbim burada bulunup gitmeyi niyet eden kardeşlerimize o mübarek topraklara gidebilmeyi nasip eylesin. Sizler Cenab-ı Allah’ın misafirlerisiniz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Kendiniz için yaptığınız dualarınızda hem ülkemiz ve hem de tüm Müslüman kardeşlerimize kapsayacak niyazlarda bulunalım." dedi.

Dualarla uğurlandılar

İHA'nın haberine göre Denizli’den 178 hacı adayından oluşan kafilede; bir kafile başkanı, dört din görevlisi, bir bayan irşat görevlisi olmak üzere toplam 184 hacı adayı kutsal topraklar için dua ve gözyaşlarıyla yolculuğa çıktı.