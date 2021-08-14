DENT Coin nedir? DENT (Dent) Token hakkında merak edilenler...

DENT Coin, artışa geçmesinin ardından sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki DENT Coin nedir? İşte DENT (Dent) Coin hakkında merak edilenler...

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin, Shiba, Reef, Pig coin gibi alt coinlerin ardından DENT Coin de merak edilenler arasında yerini aldı.

DENT Coin, bugün sabah saatlerinden itibaren artış gösterdi. Hal böyle olunca sosyal medyada da trend topic oldu. Bu noktada kripto para yatırımcıları, DENT Coin hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki DENT Coin nedir? İşte DENT Coin hakkında merak edilenler...

DENT) NEDİR?

DENT Wireless Limited şirketine bağlı olan DENT Coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini alt üst etmeyi vaat eden yeni bir kripto para birimidir. Şirketin amacı, herhangi birinin Ethereum blockchain’i aracılığıyla veri satın almasına, bağış yapmasına ve satmasına izin vererek mobil verileri özgürleştirmektir. DENT Coin, bu pazarın merkezinde yer almaktadır ve veri piyasaları için kapsamlı bir yerel para birimidir.

DENT, Ethereum tabanlı bir ERC-20 token'ıdır. Mobil veri paketleri için ödeme yapmak ve ödeme almak için veya kripto para birimi borsalarından birini kullanarak itibari para ile değiştirilebilmek için kullanılabilir.

DENT NASIL ÇALIŞIR?

DENT'in kullanımı çok daha ucuz ve daha kolaydır. DENT, birkaç proje kullanarak internete erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Mobil kullanıcıların, hizmetleri için yalnızca DENT'i telekom sağlayıcılarına göndermeleri gerekir.

Ek olarak, veri kullanıcılarının yazılım üzerindeki verileri kolayca aktarabilecekleri, satın alabilecekleri veya satabilecekleri bir provizyon veri paylaşım topluluğu sağlanacaktır.

DENT TAKIMI

DENT projesi Dent Wireless Limited tarafından geliştirilmiştir. Tero Katajainen, şirketi 2014 yılında kurdu. Diğer kurucu ortaklar Mikko Linnamaki ve Andreas Vollmer ise 2017 yılının ortalarında işletmeye katıldı.

Tero Katajainen, şirketin CEO’su ve aynı zamanda DENT’teki tüm teknolojinin arkasındaki beyin olarak bilinir. Daha önce de birden fazla İnternet girişiminin kurucu ortağı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Elektrik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Mikko Linnamaki, bir seri girişimci ve DOVECOT’un kurucu ortağıdır. Andreas Vollmer ise mobil uygulama geliştirme konusunda 12 yıldan fazla deneyime sahiptir. DENT, Hong Kong’da kurulmuştur, ancak aynı zamanda Singapur’da da bir ofisi vardır.

DENT NEREDEN SATIN ALINIR?

En fazla hacime sahip olan borsa Binance dışında Kucoin ve IDEX'den satın alınabilir.

DENT NEREDE DEPOLANIR?

DENT bir ERC-20 jeton olduğundan, MyEther Cüzdanı, Exodus ve Edge dahil olmak üzere standart ETH destekli cüzdanları kullanabilirsiniz. Bir donanım cüzdanı istiyorsanız, bir Ledger Nano S. kullanabilirsiniz.