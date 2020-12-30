Çin'den getirilen aşılar, depolarda bir dizi işlemden geçiriliyor.

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi.

Aşıların bulunduğu uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

AŞILAR DEPOLARA NAKLEDİLDİ

Uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Sinovac firmasına ait koronavirüs aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor.

Depolardaki koronavirüs aşısı görüntülendi FOTO GALERi

SICAKLIK KAYIT CİHAZLARI OKUNUYOR

Öncelikle “soğuk zincir” konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor.

Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor.

Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

Çin’den gelen aşılar depolara taşındı ViDEO