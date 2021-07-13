Deport nedir, ne demek? Deport etmek kelime anlamı

Deport kelimesi, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'ın korona testlerini kabul etmemesinin ardından İstanbul'a dönmesiyle gündeme geldi. Peki deport nedir, ne demek? İşte deport etmek kelime anlamı...

Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, inanılmaz bir tavırla karşı karşıya kaldı.

Sarı-Kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, tüm kafileye test yapmak istedi. Uygulamayı kabul etmeyen Fatih Terim, takımla birlikte İstanbul'a dönme kararı aldı.

Olayların ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Dostluk maçlarında dostça davranılır, bu dostça bir tavır değildi. Pasaportlarımızı istediler, deport edeceklerini söylediler.'' dedi.

Terim'in açıklamalarının ardından deport kelimesinin anlamı vatandaşalr tarafından merak konusu oldu. Peki deport nedir, ne demek? İşte deport etmek kelime anlamı...

DEPORT NEDİR, NE DEMEK?

Koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte ıluslararası seyahatler de yeniden başlarken deport etmenin ne anlama geldiği merak ediliyor.

İngilizce kökenli bir kelime olan deport kelimesinin Türkçe anlamı sınır dışı etmektir.

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir.

Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

DEPORT ETMEK NE DEMEK?

Deport etmek kısaca ilgili güvenlik birimi tarafından ülkeden sınır dışı edilmek anlamına gelmektedir. Deport anlamı şöyle de açıklanabilir: Tehcir veya zorunlu göç, bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.

Bir kişinin deport yolcu olabilmesi için farklı bir ülkede suç işlemesi gerekmektedir. Suç işleyen kişiler kendi ülkelerine gönderilme aşamasında deport yolcu olarak değerlendirilmektedir.

KİMLER HAKKINDA DEPORT ETME KARARI ALINIR?

5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,

Türkiye'ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

Türkiye'de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,

Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

Türkiye'ye legal giriş veya Türkiye'den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,

Türkiye'de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,

Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,

Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.