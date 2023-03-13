Deprem bölgelerinde eğitim! Gaziantep'te ders zili çaldı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, depremin 1'inci ayının ardından 662 bin 502 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin ardından 47 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan 10 binlerce vatandaş ise yaralandı.

11 ili etkileyen yıkıcı depremler kentlerde büyük hasara sebep oldu.

Yaşam mücadelesi devam ediyor

Depremlerin ardından birçok kent ise hayalet şehre dönerken hayat durdu.

Yaraların sarılmaya başlandığı kentlerde çadır ve konteynere kentlerde hayat devam ediyor.

62 bin 502 öğrenci okula başladı

Yaşanan felaketin ardından açılamayan okullarda da eğitim başladı.

Depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 62 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.

Öğrenciler eğitime ara vermedi

Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.