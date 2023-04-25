Deprem bölgelerinin seçim konteynerleri Düzce'de üretiliyor Deprem bölgelerinde oy verme işlemlerinin yapılacağı konteynerler Düzce’de üretiliyor. 2 kabinli konteynerlerde vatandaşlar daha sağlıklı oy kullanabilecek.

İHA

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Düzce’de 4 fabrikada deprem bölgeleri için konteyner üretimleri devam ediyor.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için deprem bölgelerinde oy kullanacak vatandaşlar için de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde seçim konteynerleri yapılmaya başlandı.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların daha sağlıklı oy kullanabilmesi için tasarlanan konteynerler da 2 kabin bulunuyor.

Deprem bölgelerine gönderiliyor

Ayrıca sandık görevlileri içinde 6 sandalye ve masalarda konteynerler ile birlikte deprem bölgelerine gönderiliyor.

"Aynı anda 2 vatandaşımızın oy kullanabilecek kabinler bulunuyor"

Gümüşova OSB’de bulunan üretim merkezinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Düzce Vali Yardımcısı Talha Altuntaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: