Deprem bölgelerinin seçim konteynerleri Düzce'de üretiliyor

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Düzce’de 4 fabrikada deprem bölgeleri için konteyner üretimleri devam ediyor.
14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için deprem bölgelerinde oy kullanacak vatandaşlar için de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde seçim konteynerleri yapılmaya başlandı.
Deprem bölgelerindeki vatandaşların daha sağlıklı oy kullanabilmesi için tasarlanan konteynerler da 2 kabin bulunuyor.
Deprem bölgelerine gönderiliyor
Ayrıca sandık görevlileri içinde 6 sandalye ve masalarda konteynerler ile birlikte deprem bölgelerine gönderiliyor.
"Aynı anda 2 vatandaşımızın oy kullanabilecek kabinler bulunuyor"
Gümüşova OSB’de bulunan üretim merkezinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Düzce Vali Yardımcısı Talha Altuntaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Seçim konteynerlerinde aynı anda 2 vatandaşımızın oy kullanabilecek kabinler bulunuyor. Bir tarafı perdeyle kapatılıyor. Diğer kısımlar ise sabit olarak yapıldı. Sandık görevlilerinin rahat bir şekilde vatandaşlar ile iletişim kurabileceği masa ve sandalyeler mevcut. Ürettiğimiz seçim konteynerlerimiz ihtiyacı olan bölgelere AFAD koordinasyonunda gönderilecek. Seçimden sonra bu konteynerler orada farklı hizmetler için kullanılmaya devam edilecek.