Deprem bölgesi Malatya'da 5 katlı bina çöktü Yeşilyurt ilçesinde bulunan 5 katlı apartman kendiliğinden çöktü. Ağır hasarlı raporu olduğu bilinen bina enkazında arama çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta tarihinin en kara gününü yaşadı.

Kentte peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ili vurdu.

Deprem şehirleri enkaz yığınına dönerken, 46 bini aşkın vatandaşımız can verdi.

Depremin ilk anından itibaren sahada bulunan ekipler, bir cana daha ulaşma umuduyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Evlerini kaybeden vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde barınmaya başlarken, yeni ve sağlam binaların yapımına da hızla başlandı.

Uzmanlar defalarca kez, deprem bölgelerindeki hasarlı evlerden uzak durun uyarılarında bulundu.

5 katlı bina çöktü

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da bir yıkım daha yaşandı.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan ağır hasarlı raporu alan 5 katlı bina, kendiliğinden çöktü.

Bölgede panik oluşurken, Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki binada arama başlatıldı.

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

Bir diğer yandan Malatya Valisi, binada kimsenin bulunmadığını açıkladı.

AFAD harekete geçti

AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi;