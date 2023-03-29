Deprem bölgesi su altında kaldı! İskenderun'da sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi Öğle saatlerinde lodos ve sağanak yağmurun şiddetini artırmasıyla deniz seviyesi yükseldi. Sahil bandındaki bazı caddeler göle döndü.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketinin yaralarını sarıyor.

Bir yandan depremzedeler için kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, bir yandan da afet konutları için temeller atılıyor.

Sahada verilen mücadele hız kesmeden devam ederken, bölgede yaşayan vatandaşlar hava koşullarından olumsuz etkileniyor.

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da dün geceden itibaren şiddetli yağış etkili oluyor.

Cadde ve sokaklar göle döndü

İskenderun ilçesinde de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Rögarların taşmasıyla ana erterlerde biriken su, cadde ve sokaklara adeta göle çevirdi.

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

"Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor"

Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.

Bugün şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, şunları kaydetti:

Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz.

İşte kentten kareler...