Deprem bölgesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor Asrın felaketinin ardından çalışmalarda bulunan kurumların personeli gibi emniyet teşkilatı mensupları da her alanda çalışmalarına devam ediyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından 2 ay geçti.

Yıkıcı depremler 11 ili etkileyerek büyük yıkıma sebep oldu.

Depremin ilk anından itibaren sahada olan polisler, çok sayıda kişinin enkazlardan kurtarılmasına yardım etti.

Emniyet teşkilatının profesyonel ekibi olan Polis Arama Kurtarma ekipleri, depremden etkilenen 11 ilde enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinde günlerce fedakarca görev yaptı.

Güvenlik güçleri enkaz yığınları arasında

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polisler, asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin deprem nedeniyle sessiz kalan cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor.

Motorize ve yaya devriyeler, yaşanabilecek her türlü asayiş olayına karşı vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a ve Hatay'a gönderilen mobil mutfak tırlarında, kazanlar, depremzedelere sıcak yemek için kaynıyor.

Polis Haftası'na, deprem bölgesinde görev başında giren emniyet personeli, fedakarca çalışıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına yardım ediyorlar

Kahramanmaraş'ta yıkımların en çok yaşandığı Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda enkaz kaldırma çalışmalarında polisler de görev alıyor.

Enkazların çevresinde ve içinde yağma ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan polisler, depremzedelere birçok konuda yardımcı oluyor.

Depremzedelerin zaman zaman enkazlarda eşya aramasına eşlik eden polisler, kimi zaman da duygulanan afetzedeleri teskin ediyor.

Enkazdan çıkan eşyalar depoya götürülüyor

Enkazdan çıkarılan değerli eşyaları tutanak altına alan polisler, eşyaları emniyet müdürlüğündeki depolara götürüyor.

Şehirde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra pek çok ilden görevlendirilen polisler görev yapıyor.