Deprem bölgesinde hayatını kaybedenler unutulmadı: Mezarlıklar ziyaret edildi Geçen yıl yaşanan asrın felaketinden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının mezarlıklarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

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DHA

Yurt genelinde Ramazan Bayramı için hummalı hazırlıklar yapılırken, afet bölgesinde ise hüzün hakim.

Kimileri tatil planları için yollara düşerken, 6 Şubat'tan bu yana acısı dinmeyen deprem felaketinde ise aileler, hayatını kaybeden yakınları için mezarlıkların yolunu tuttu.

Depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.

Muhabir ve ailesi de unutulmadı

Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin (31) Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.

Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de kabir başında dua etti.

Burak Milli'nin cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, eşi ve kızının cenazeleri ise Adana'da toprağa verilmişti.

Adana

Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda mezarlıklara çiçekler bıraktı.

Aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Nesimi Çakmak, depremde halası, kuzeni, kuzeninin eşi ve kuzeninin çocuğunun kaybettiğini söyledi.

"Damat yapamadım, evlendiremedim"

Depremde kaybettiği oğlunun mezarını ziyaret eden Emine Yılmaz, “Annesi kurban olsun. Damat yapamadım. Evlendiremedim. Bir çocuğunun elini tutamadı. Enkazın altında kaldılar kurtaramadım. Ne yapayım, nasıl dayanayım bilmiyorum. Annen sana kurban olsun oğlum." diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

"Deprem şehitleri oldular"

Yakınlarının mezarına bayram ziyaretine geldiğini ifade eden Çakmak, "Yasin okuduk, geçmişlerine rahmet eyledik. İnşallah Allah cennetiyle karşılar, cennetiyle muamele eder. Deprem şehitleri oldular, onları ziyaret ettik. Cümle geçmişlerimize de depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum." diye konuştu.

Osmaniye

Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Mezarlığı'na gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarları temizledi.

Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua okurken hüzünlü anlar yaşadı.

Depremde yaşamını yitiren çocukların mezarlarına, yakınları tarafından şeker ve çikolata bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)