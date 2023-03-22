Deprem bölgesinde malzeme ihtiyacı sürüyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asrın felaketinin ardından bölgede su, yastık, şampuan, haftalık gıda kolisi, sıvı sabun gibi öncelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye afetzedeler için seferber oldu.

Bu kapsamda, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada görev aldı.

İhtiyaç listeleri hazırlandı

Bakanlığa bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri, vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarının ardından yetkililer, yardımların devamlılığı için öncelikli ihtiyaç listeleri hazırladı.

Öncelikli malzemeler

Deprem bölgesinde su, haftalık gıda ve kahvaltılık kolisi, salça, yastık, şampuan, yatak, pirinç, makarna, katı ve sıvı sabun, paketli gıda, ağız bakım ürünleri ile erkek, kadın, yaşlı, çocuk kıyafeti ve yazlık ayakkabının, öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler arasında olduğu belirtildi.

Aynı zamanda deterjan, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünleri, içecek, şeker, çay, sıvı yağın da öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerden olduğu bildirildi.