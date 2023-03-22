Deprem bölgesinde Ramazan! Adıyaman Ramazan'a hazırlandı... Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Adıyaman’da on bir ayın sultanı için hazırlıklar tamamlandı. Kentin 121 noktasına teravih namazı kılınacak konteyner kuruldu.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken gelen 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar yapıldı.

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, on bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlandı.

Konteyner mescitler kuruldu

İl Müftülüğü ve sivil toplum örgütleri tarafından çadır kentlerde ve konteyner kentlerde mescitler kuruldu.

Adıyaman'ın il merkezinde bulunan az hasarlı, hasarsız camiler, taziye evleri ve çadır kentlerde oluşturulan mescitler ve hasarlı camilerin yanında yer alan boş alanlara çadırlar kuruldu.

Sahur ve iftarda ikram yapılacak

Toplam 121 noktada teravih namazlarının kılınması için hazırlandı.

Diğer taraftan depremzedelerin iftar ve sahurluk ihtiyaçlarını gidermek için kentin birçok noktasında ikram çadırları hazırlandı.

"Şu anda 121 noktada namazlarımızı eda edebiliyoruz"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Salih Eren şöyle konuştu: