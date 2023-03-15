Deprem bölgesinde şiddetli yağmur sele neden oldu! Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa.. 39 gün önce depremin vurduğu kentlerde şimdilerde sel felaketi ile mücadele ediliyor. Bölgede kurulan çadırlar da yağmurdan nasibini aldı. İşte selden etkilenen illerde yaşananlar...

Türkiye asrın felaketi ile mücadele ediyor...

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkenin güneyindeki 11 ili adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina 48 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılmaya başlandı.

Bakanlar, kurumlar, STK'lar, gönüllüler canla başla bir mücadele ortaya koyarken, yeni bir felaket yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesi için turuncu kodlu uyarılarda bulunmuştu.

Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, İskenderun ve Malatya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmurlu hava, sabaha karşı şiddetini artırarak olumsuzluklara yol açtı.

Öyle ki, bölgede kurulan çadırlar da yağışlardan nasibini aldı.

Kentin cadde ve sokaklarında su taşkınları yaşandı, bölge adeta göle döndü. Ekipler harekete geçerek su tahliyesini hızlandırdı.

Öte yandan yağmurdan etkilenen vatandaşlar da GSB yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Çalışmaların sürdüğü kentlerde can kaybının artmaması için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

"Turuncu yağış uyarısı devam ediyor"

Bölgedeki son duruma ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısı devam ediyor.



Yağışlar Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

"Gece saatlerinden sonra şiddetini azaltacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarıda bulundu:

Meteorolojik Uyarı !



Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir.



İlgililerin ve vatandaşların yaşanabilecek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İşte selden etkilenen illerde yaşananlar...

Şanlıurfa/ 4 can kaybı

Son yılların en yoğun yağışını aldığı belirtilen kentte, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı.

Depremzedeler için kurulan çadırların da yaşanan felaketten etkilendiği belirtildi. Gelen son bilgilere göre kentte can kaybının 4'e çıktığı belirtildi.

Balıklıgöl taştı

Kentin simgesi Balıklıgöl de selden nasibini aldı.

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl, selin getirdiği toprak ve çamurla doldu.

Sel sularından yüzerek çıktı

Aracıyla su altında kalan bir kişi, yaklaşık 3-4 saat sonra kendi çabasıyla yüzerek su yüzeyine çıktı.

Bölgedeki vatandaşlar da seferber oldu.

Adıyaman

Kentte ana arterlerde oluşan su birikintileri, araçları ve vatandaşları sürükledi.

Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ekipler 4 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Çay taştı

Kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren sağanak, Doğanşehir ilçesinde yer yer su baskınlarına neden oldu.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, kurulan çadırları kullanılamaz hale getirdi.

Vatandaşların yetkililer tarafından sel felaketinin yaşandığı bölgeden tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Hatay/İskenderun

Bölgede etkili olan sağanak yağış da hayatı olumsuz etkiledi.

Deprem nedeniyle kentte çadırlarda kalan çok sayıda vatandaş mağduriyet yaşarken, Sarıseki Mahallesi'nde de cadde ve sokaklar göle döndü.

Elazığ

Kentte bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kent genelindeki şiddetli yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.