Deprem bölgesinde soruşturma! Sayı yükseldi... Felaketin yaşandığı bölgelerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e yükselirken 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yaşanan depremlerin ardından birçok konutun eksikleri ortaya çıktı. Yıkıcı depremlerde çok sayıda kusurlu bina tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları devam ederken binlerce vatandaşın hayatına mal olan depremlerde sorumlular belirleniyor. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Şüpheli sayısı 1184'e çıktı Soruşturmalar kapsamında sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e çıktı. 279 kişi tutuklandı Bu şüphelilerden 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 375'i hakkında ise adli kontrole hükmedildi. 91 kişi gözaltına alındı Ayrıca 261 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. 103 kişi serbest bırakıldı Yapılan incelemelerde, 22 zanlının yurt dışında olduğu, 51 şüphelinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 103 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.