Deprem bölgesinde yağmur! Su baskınları yaşanabilir Felaketin yaşandığı 8 ilde yağışların devam ettiğini duyuran Meteoroloji'den yapılan açıklamada toz taşınımına karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Türkiye zor günler yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Deprem bölgelerine kurulan çadır ve konteyner kentlerde geçici yaşam mücadelesi başladı.

8 ilde yağış

Afet bölgelerinde yaşanan felaketlerin ardından kış mevsiminin etkisini gösterdiği bölgelerde yaşam zorlukları artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü afet bölgesinde olan 8 ilde yağış uyarısında bulundu.

MGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

Deprem bölgesinde, pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımına dikkat

Öte yandan toz taşınımının da yaşanabileceğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam ediyor:

Rüzgarın; cumartesi gününden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Toz taşınımının deprem bölgesindeki illerimizde, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Perşembe gününe kadar devam edecek

Yağışların, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.