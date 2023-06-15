Deprem bölgesindeki 11 yeni sanayi sahası ticareti ve istihdamı artıracak 4 ay önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki sanayi, sınırları belirlenen yeni sahalarla ayağa kaldırılacak. Böylelikle esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olmasına katkı sağlanacak

AA

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm imkanları bölgeye seferber edildi.

Bu süreçte enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilirken, kentlerde ticaretin canlanması için de büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından müjdeyi verdi.

Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sanayi sahalarına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

Sanayi sahasının illere göre dağılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 2 bin 430 hektar büyüklüğünde Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesinde 2 alan olmak üzere 11 yeni sanayi sahası ilan edildi.

Bakanlık, deprem bölgesindeki sanayicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparken düzenlemelerle bu bölgedeki esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olabilmesi sağlanacak.

Daha önce ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte, bugüne kadar toplam 3 bin 829,8 hektar büyüklüğünde 18 alan "sanayi sahası" ilan edilmiş oldu.

İş yerlerinin dönüşümü yapıldı

Deprem bölgesinde Bakanlıkça yürütülen çalışmalarla Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 167 iş yeri, bin 160 adet geçici konut ve iş yeri, Malatya 2. OSB'de 510 geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 182 iş yerinin yerinde dönüşümü yapıldı.

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'nde 325 iş yeri ve Kahramanmaraş Pazarcık Narlı Sanayi Sitesi'nde 51 iş yerinin güçlendirilmesi sağlandı.

Antakya Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 95 iş yerinin yerinde dönüşümü yapılırken Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde 76 mevcut iş yerine ara kat ilave edildi.

Osmaniye Bahçe Sanayi Sitesi'nde 78 iş yerinin yerinde dönüşümü gerçekleştirildi.

Cazibe Merkezleri Programı

"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen belirli il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak, bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Desteklenecek olan yatırım konuları Cazibe Merkezleri Programı'nın halihazırdaki uygulamasına göre daha geniş tutularak, olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ve hızla telafi edilmesi hedefleniyor.

Yapılan düzenlemenin kapsamına asgari 1 milyon 500 bin lira sabit yatırım tutarındaki yeni teşvik belgesi başvurusu kapsamında yapılacak olan yatırımlar, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar ve "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" veya 2018/11201 sayılı "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar alındı.

3 yıl süreyle uzatıldı

Deprem bölgesindeki 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi yeni talep alınmadan 3 yıl süreyle uzatıldı.