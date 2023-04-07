Deprem bölgesindeki 25 bin 883 öğrenci okullarına geri döndü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 bin 883 öğrencinin gittiği illerden afet bölgesindeki okullarına geri döndüğünü bildirdi.

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Osmaniye İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısına katıldı.

Osmaniye'deki son durum ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alarak planlamaları değerlendiren Özer, burada yaptığı açıklamada, bölgede normalleşme adına gelinen noktanın son derece sevindirici olduğunu ifade etti.

"30 milyona yakın kitap bölgedeki öğrencilere ulaştı"

Bakan Özer, 10 ilde öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılamak için tüm kitapların tekrar ulaştırıldığını, böylece 30 milyona yakın kitabın ve yardımcı kaynağın bölgedeki öğrencilere verildiğini söyleyerek şunları söyledi:

Yakın zamanda inşallah Kırıkhan'da ve İskenderun'da 7 Nisan tarihi itibariyle de 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği, LGS ve YKS kurslarına hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek.

"25 bin 883 öğrenci okullarına geri döndü"

Deprem bölgesindeki eğitim öğretim normalleştikçe diğer illere naklini aldıran öğrencilerin geri dönmeye başladığını belirten Özer şöyle devam etti:

Bugün itibariyle 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı. Bu çok sevindirici gerçekten. Umut ediyoruz ki tam kapasiteyle okullarımız devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Tekrar bölge eski günlerinde olduğu gibi, 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder.

"Yaygınlaştırarak desteklemeye devam edeceğiz"

Eğitim çağı nüfusuna söz konusu imkanlar sağlanmaya devam ederken, Bakanlık olarak bir diğer önemsenen konunun da yetişkinlere yönelik olduğunu söyleyen Özer şu ifadeleri kullandı: