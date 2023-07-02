Deprem bölgesindeki çocuklara izlettirilen kukla gösterisi: Bakanlık el attı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklara izlettirilen kukla gösterisine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, gösteriyi yapan kişilere yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Asrın felaketinin üzerinden neredeyse 5 ay geçti…

Ne acısı geçti, ne de travması…

Binlerce canın yitip gittiği 11 il, normale dönmeye çalışırken, yıkıcı depremlerden en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Felaketin hemen ardından psikolojik destek verilen çocuklar yeni yeni toparlanmaya başladı.

Çocukların travmalarını tetiklediler

Ancak sosyal medyaya düşen bir görüntü, büyük tepkiye yol açtı.

“Kukla Travma Projesi” adı altında deprem bölgesine giden bir grup, çocuklara korku dolu gösteri izletti.

Bunu Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yapan kuklacı grubun, deprem uğultusuyla yaptığı canlandırma travmaları daha da tetikledi.

Bakanlık, inceleme başlattı

Görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti.

Bakanlık tarafından gruba yönelik inceleme başlatıldı.

Bir açıklama yapan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün'

29 Haziran 2023 tarihinde çocuk etkinliği adı altında yapılan ‘Korku ve Kederin Kaçtığı Gün’ adlı kukla oyunu ve oyuna ilişkin bir sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma istinaden Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu videodan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla haberdar olan Bakanlığımız, olay hakkında gerekli incelemeleri derhal başlatmıştır.

"Süreç takip ediliyor"

Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır.

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